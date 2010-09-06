Семенами кукурузы отечественного производства уже в следующем году республика будет обеспечена полностью

Царица полей, кукуруза, как известно, культура прихотливая. Главное условие для выращивания – тепло. По подсчетам аграриев, качественный семенной материал можно получать только в двух областях Беларуси.

Если посмотреть по карте, то первая, так называемая «кукурузная» площадка расположилась южнее линии Житковичи-Светлогорск-Чечерск. Вторая – ниже Бреста, Дрогичина и Пинска.

В этих регионах выращиванию семян кукурузы придают особое значение. Ведь благодаря золотым зернам можно по-настоящему озолотиться. Производство собственных семян позволяет на импортозамещении сэкономить значительные средства. Впервые такое рациональное зерно было брошено на поле битвы за урожай в Гомельской области. Там же в Мозыре 6 лет назад возвели и кукурузокалибровочный завод. Примеру последовали и брестчане. Два года назад по поручению главы государства здесь построили такое же предприятие.

Александр Лукашенко:

Если в будущем году мы выходим на обеспечение себя семенами кукурузы, эта тема закрывается, и я к ней буду возвращаться только мимоходом. Кукуруза — это наше спасение, не было бы в этом году кукурузы, мы были бы без кормов. Всё-таки около миллиона тонн зерна кукурузного соберём — это большое дело. Но здесь вопрос — семена.

О том, что завод построили не зря, свидетельствуют цифры. Сегодня из 10 тысяч тонн початков здесь получают 5 тысяч тонн семян. В планах – со вводом второй линии увеличить производительность в два раза. Эту цель аграрии планируют реализовать через 2 года. В целом же, на строительство завода потрачено 20 миллиардов рублей. Однако, по мнению специалистов окупится такое предприятие быстро.

Алексей Тротюк, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

В пределах 4,5 миллионов евро область тратила на приобретение семенного материала. Производя собственный материал, на это количество валюты производим валютозамещающую продукцию, и не худшего качества, чем закупали в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Новый завод — это еще и 200 рабочих мест. Для района цифра значительная. Сегодня площадь, на которой расположилось предприятие, примерно равна шести футбольным полям. Сам же завод оборудован по последнему слову техники: есть здесь и сушилки, и отделения обмолота, и цех по калибровке семян. Оборудование установлено немецкое. Инвесторы из Германии были поражены быстрыми темпами строительства завода. Его возвели почти за год. Функционирует здесь и лаборатория. Для зерна – это главное помещение. Здесь определяют его влажность. В зависимости от этого показателя определяется время сушки, которое может длиться от 40 до 120 часов.

Глава государства ознакомился со всем технологическим процессом. Также президенту продемонстрировали и сельскохозяйственную технику, которая применяется при севе кукурузы.

Кукуруза в этом регионе на особом счету. В первую очередь она обеспечивает кормом животноводческую отрасль региона. А это – высокие надои и превесы. Например, в Гомельской области засушливым летом нынешнего года благодаря силосу показатели удержали на уровне. Помимо этого кукуруза – монокультура. На одном поле возделываться она может несколько лет подряд. При этом остатки, которые запахивают в землю после уборки – еще и ценные питательные вещества. Да и процесс производства семян практически безотходный.

В Брестской области кукуруза разместилась на 2,5 тысячах гектаров. В том числе и гибриды. Например, сорту «Полесский 212» белорусской селекции отвели 40% площадей. Развитие собственного семеноводства обеспечивает производство гибридов в объеме 14 тысяч тонн. Это 60% от общей потребности страны. Через год аграрии планируют в полном объеме обеспечить Беларусь ценным зерном А через три наши селекционеры выведут еще 8 новых сортов.

Полесскими зернами уже заинтересовались аграрии из России. По качеству они не уступают импортным аналогам. Да и к климатическим условиям наших широт приучены. Если раньше семенной материал завозился в основном из Молдовы, России и Украины, то сегодня на импортозамещении мы экономим около 19 миллионов евро.

Затею развития отечественного семеноводства еще несколько лет назад считали рискованной. И в 60-е идея развивать эту отрасль в СССР провалилась. Ведь процесс выращивания зерен – технологически сложный. Например, аграриям Гомельщины для того, чтобы опылить племенное поле, в небо пришлось поднимать даже вертолеты. Сегодня эта новая для Беларуси отрасль оправдала все ожидания. Да и новый кукурузокалибровочный завод, по мнению главы государства, построен на самом высоком уровне.

Александр Лукашенко:

Это очень хороший завод, тут и Европа отдыхает. Научились делать кукурузу — значит, будем с кормом, а соответственно — с молоком и мясом, без проблем. Сейчас надо думать о новых направлениях.

Александр Лукашенко предложил губернатору области развивать и новые виды сельского хозяйства. Например, животноводства. Ведь почему бы на Брестчине не заняться производством дорогостоящего нынче мяса баранины? Глава государства затронул и тему приватизации. Малоэффективные сельхозкооперативы и коммунальные сельхозпредприятия теперь передадут в собственность более преуспевающим хозяйственникам.

Президент не мог обойти стороной и вопросы, касающиеся самого региона. В частности благоустройства и развития инфраструктуры. В ближайшее время необходимо закончить реконструкцию дороги.

Александр Лукашенко:

Этот пояс вокруг Беловежской пущи мы должны создать, сделать хорошую дорогу и, тем более, деньги небольшие — он все равно нужен. Мы же врезаемся в существующие дороги, ремонтируем их и приводим в порядок. И будет отличная новая дорога.

Завтра двухдневная рабочая поездка главы государства по Брестской области продолжится.