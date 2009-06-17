Семен Шапиро: "В ближайшее время движение белорусской молочной продукции возобновится!"

Сказал журналистам по итогам переговоров Семен Шапиро, подчеркнув, что принятое решение очень взвешенное и конструктивное.

Проблема поставок белорусской молочной продукции в Россию разрешена. Это стало результатом завершившихся сегодня в Москве переговоров руководителей министерств сельского хозяйства и продовольствия и здравоохранения Беларуси Семена Шапиро и Василия Жарко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Геннадия Онищенко, до тех пор, пока на белорусскую молочную продукцию будут оформлены разрешительные документы в соответствии с новым российским техническим регламентом, она будет поставляться в Россию по ранее выданным документам. "Подписанный протокол удовлетворяет и белорусскую, и российскую стороны", - сказал Геннадий Онищенко.

Касаясь балансов поставок белорусской молочной продукции в Россию, глава Минсельхозпрода Беларуси сообщил, что объемы поставок не будут сокращены, а лишь скорректирована их номенклатура.

