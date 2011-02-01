Семен Шапиро: Гродненская область выполнила за пятилетку все показатели, за исключением валовой продукции по селу

Президент Беларуси принял с докладом губернатора Гродненской области Семена Шапиро. Александра Лукашенко интересовал ряд вопросов о ситуации в области на объектах коммунальной и республиканской собственности, в частности на предприятии «Гродно-Азот».

При назначении Семена Шапиро на должность председателя Гродненского облисполкома, президент поставил ряд задач. Одна из них — вывести сельское хозяйство на более высокий уровень. До этого агросектор Гродненщины переживал период «застоя».

Сегодня президент поинтересовался, удалось ли изменить ситуацию и каковы первые итоги работы губернатора.

Александр Лукашенко:

Какова ситуация в Гродненской области? Прежде всего, на объектах коммунальной собственности и, прежде всего, сельского хозяйства. И республиканской собственности, особенно на «Гродно-Азот». Что там происходит в связи с определенными подвижками по углеводородному сырью? Ну и те вопросы, которые вы хотели задать.

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

В целом Гродненская область выполнила за пятилетку все показатели, за исключением валовой продукции по селу. Мы здесь отстаем, и в последующие годы должны поправить ситуацию. Если говорить о промышленности, мы выполнили 112,5%. 110% — это уровень коммунальной собственности, 111% — это республиканские предприятия, и безведомственной подчиненности — 119%. Это 2010 год. Что касается этого года, мы переломили ситуацию в молочном скотоводстве и на сегодня продаем на 11% процентов молока больше чем в прошлом году. За счет того, что на 6% повысилось валовое производство молока, мы убрали эти приписки, повысили товарность до 86,7%. Сейчас наши предприятия коммунальной формы собственности выполняют все прогнозные показатели.

По словам Семена Шапиро, к началу весенне-полевых работ регион готов. Гродненская область идет впереди по накоплению удобрений. По сравнению с прошлогодним периодом, заготовлено в 10 раз больше фосфатных и в 4,5 раза азотных удобрений.

За время встречи президент и губернатор обсудили более 20 вопросов. Среди них также проекты развития инфраструктуры и крупных инвестпроектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

В целом президент те начинания, которые проводит облисполком, поддержал. Было рассмотрено очень много вопросов. В том числе и строительство крупных инвестиционных объектов. Получено конкретное поручение президента по их реализации. Также были высказаны поручения по созданию более благоприятной транспортной инфраструктуры в Гродно. И ряд других вопросов, которые были рассмотрены, в целом, получили поддержку президента.