Семь миллионов тонн зерна убрано с полей

А это – 80% посевных площадей. В лидерах столичный регион. Комбайнеры собрали 1 миллион 780 тысяч тонн.Более миллиона трёхсот – у Гродненской области. Почти миллион двести у Брестской. Есть высокая вероятность, что к концу дня миллионный рубеж преодолеют гомельчане. Кстати, в этом регионе, в каждом районе есть комбайнеры-тысячники. 750 тысяч тонн вес каравая на сегодняшний день в Витебской области. И как отметили в Минсельхозпроде, темпы жатвы необходимо увеличить до 5% в день, чтобы до 25 августа закончить уборку.