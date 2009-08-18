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Семь миллионов тонн зерна убрано с полей

18 августа 2009 18:19
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А это – 80% посевных площадей. В лидерах столичный регион. Комбайнеры собрали 1 миллион 780 тысяч тонн.Более миллиона трёхсот – у Гродненской области. Почти миллион двести у Брестской. Есть высокая вероятность, что к концу дня миллионный рубеж преодолеют гомельчане. Кстати, в этом регионе, в каждом районе есть комбайнеры-тысячники. 750 тысяч тонн вес каравая на сегодняшний день в Витебской области. И как отметили в Минсельхозпроде, темпы жатвы необходимо увеличить до 5% в день, чтобы до 25 августа закончить уборку.
# Экономика

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