Семь крупнейших компаний США заставят урезать бонусы руководству на 90%

Семь компаний, воспользовавшихся большей частью помощи от американского казначейства, должны будут урезать основные оклады 25 своих наиболее высокооплачиваемых сотрудников на 90%. Теперь Bank of America, AIG, Citigroup, General Motors, GMAC, Chrysler и Chrysler Financial должны объявить о сокращении зарплаты своих руководителей в течение следующих нескольких дней, сообщает NEWSru.com.
Кеннет Файнберг, официальный представитель министерства финансов, дал понять, что новый план правительства должен привести личные интересы руководителей в соответствие с долгосрочным финансовым здоровьем их компаний, для чего тарифная ставка боссов будет сокращена в среднем на 90%. Топ-менеджерам также понадобится получать разрешение на льготы, которые в среднем обходятся более чем в 25 тысяч долларов ежегодно - включая членство в загородных клубах и служебные машины. До сих пор компании обязаны были обеспечивать все это своему руководству.