Семь крупнейших компаний США заставят урезать бонусы руководству на 90%

Тем американским компаниям, которые получали миллиарды долларов правительственной помощи во время финансового кризиса, теперь придется сократить выплаты своим руководителям.

Семь компаний, воспользовавшихся большей частью помощи от американского казначейства, должны будут урезать основные оклады 25 своих наиболее высокооплачиваемых сотрудников на 90%. Теперь Bank of America, AIG, Citigroup, General Motors, GMAC, Chrysler и Chrysler Financial должны объявить о сокращении зарплаты своих руководителей в течение следующих нескольких дней, сообщает NEWSru.com.

Кеннет Файнберг, официальный представитель министерства финансов, дал понять, что новый план правительства должен привести личные интересы руководителей в соответствие с долгосрочным финансовым здоровьем их компаний, для чего тарифная ставка боссов будет сокращена в среднем на 90%. Топ-менеджерам также понадобится получать разрешение на льготы, которые в среднем обходятся более чем в 25 тысяч долларов ежегодно - включая членство в загородных клубах и служебные машины. До сих пор компании обязаны были обеспечивать все это своему руководству.