Сельскохозяйственный год в Беларуси завершится к 1 ноября

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Семена Шапиро, аграрии в этом году по многим позициям справляются лучше, чем в году минувшем. Уборка сельхозкультур еще продолжается, в этой связи в хозяйства республики дополнительно поступит 30 тысяч тонн дизельного топлива. Пока оно отгружается безвозмездно. Это еще один гарант: менее чем за неделю уборка овощей будет завершена.



Глава Минсельхозпрода отметил также, что ближайшие годы в Беларуси станет рентабельным производство льна. На внешнем рынке спрос на него постоянно растет и в Беларусь уже обратились с просьбой о закупках даже сеющие лён регионы России, в частности, Вологодская область. Поэтому необходимо не только сохранить, но и увеличивать выращивание этой культуры, а резервы для этого есть.