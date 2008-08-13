Сельские производства получат налоговые льготы

Индивидуальные предприниматели, получающие доходы от реализации произведённых в сельской местности товаров, освобождаются от уплаты подоходного налога. Соответствующий Декрет подписал Глава государства. Реализация положений документа позволит привлечь новые инвестиции в сельскую местность, малые и средние населённые пункты, активизировать частную инициативу, а также будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и повышению их экономического потенциала.