Сельские населенные пункты меняют облик

На обустройство жилищно-коммунальной инфраструктуры в агрогородках в нынешнем году планируется направить 107 миллиардов рублей. На один населенный пункт выделят около 420 миллионов. Эти средства пойдут на восстановление уже имеющихся и строительство новых объектов ЖКХ. На большинстве объектов уже начаты ремонтно-строительные работы. Завершить их необходимо к 1 января 2008 года. Согласно Госпрограмме возрождения и развития села, в 2007 году в агрогородки будут преобразованы 253 сельских населенных пункта.