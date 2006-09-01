Сельхозпредприятия должны справиться с госзаказом по продаже зерна до 10 сентября

Хозяйства южных регионов республики должны справиться с госзаказом по продаже продовольственного зерна к 5 сентября, центральных и северных - к 10 сентября. Такую задачу поставило Минсельхозпрод.

Необходимо максимально привлечь в государственные ресурсы лучшее продовольственное зерно в объеме миллиона тонн. Хозяйства Беларуси уже продали государству более 680 тысяч тонн зерна. Среди регионов по выполнению госзаказа лидируют хозяйства Гродненской области. Более сложная ситуация в Брестской области, где из-за июльской засухи продовольственное зерно не соответствует требованиям стандарта.

На зернотоках скопилось много зерна, которое нуждается в дополнительной подработке - вентилировании и сушке. В связи с этим Департамент по хлебопродуктам предлагает сельхозпредприятиям свои услуги по очистке и сушке зерна.