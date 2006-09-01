Прямой эфир

Сельхозпредприятия должны справиться с госзаказом по продаже зерна до 10 сентября

01 сентября 2006 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Хозяйства южных регионов республики должны справиться с госзаказом по продаже продовольственного зерна к 5 сентября, центральных и северных - к 10 сентября. Такую задачу поставило Минсельхозпрод.

Необходимо  максимально привлечь в государственные ресурсы лучшее продовольственное зерно в объеме миллиона тонн.  Хозяйства Беларуси уже продали государству более 680 тысяч тонн зерна. Среди регионов по выполнению госзаказа лидируют хозяйства Гродненской области.   Более сложная ситуация в Брестской области, где из-за июльской засухи продовольственное зерно не соответствует требованиям стандарта.

На зернотоках скопилось много зерна, которое нуждается в дополнительной подработке - вентилировании и сушке. В связи с этим Департамент по хлебопродуктам предлагает сельхозпредприятиям свои услуги по очистке и сушке зерна.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
31 августа 2006 14:46

Погода вносит коррективы в график работы хлеборобов

31 августа 2006 12:39

Польша намерена упразднить выравнивающий сбор c белорусских автоперевозчиков

30 августа 2006 14:48

Если сделано в Минске - значит качественно!