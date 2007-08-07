Сельхозпредприятия Беларуси приступили к уборке овощных культур

Наиболее активно работают хозяйства Гомельской, Могилёвской и Брестской областей.

Так овощеводы Гомельщины справились с урожаем на 30% посевных площадей. Комбинат "Восток" - крупнейший производитель овощной продукции на Гомельщине. Сегодня здесь работа кипит. В день убирают до 15 тонн грунтовых огурцов. Начался и томатный сезон: в день с поля в магазины отправляется по 10 тонн помидоров. Всего же на полях хозяйства в этом году посеяно свыше 30 видов витаминной продукции: от моркови и свеклы до кинзы и сельдерея. Уборка идёт в объёмах существующего спроса.

Широкий ассортимент выращиваемой продукции идёт даже впереди желания потребителей. Например, только капусты на полях предприятия 8 видов.Ещё одна новинка для белорусского потребителя - спаржевая фасоль. Излюбленному гарниру жителей средиземноморья ещё только предстоит покорить отечественный рынок.

Вместе с расширением ассортимента белорусские овощеводы расширили и посевные площади под традиционные культуры: так больше посеяно в целом и лука и моркови. Одним словом, витаминизация шагает по стране.

