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Сельхозорганизациям предоставят льготный кредит на реконструкцию и развитие производственных объектов

14 августа 2006 11:55
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Строительство и реконструкция производственных объектов сельхозорганизаций продолжится за счет льготных кредитов. На основании указа главы государства им выделено 315 миллиардов рублей. АПК на реконструкцию и техническое переоснащение объектов получит 221,5 миллиардов: из республиканского фонда поддержки сельхозпроизводителей, за счет собственных средств и часть - из других источников.В рамках реализации государственной программы возрождения и развития села в этом году реконструируют 203 молочно-товарные фермы. В первом полугодии введено в эксплуатацию 37 из них. Закончено также техническое переоснащение одного животноводческого комплекса и шести птицефабрик.
# Экономика

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