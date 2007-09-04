Сельхозорганизации Беларуси приступили к массовой уборке картофеля

В республике уже собрано 28 тысяч тонн картофеля при средней урожайности 196 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность в Гродненской, Минской и Могилевской областях. На переработку планируется поставить свыше 183 тысяч тонн картофеля.

В целом в сельхозорганизациях республики планируется получить 1 миллион 100 тысяч тонн корнеплода, а во всех категориях хозяйств, включая личные подворья - почти 9 миллионов тонн.

К приёму нового урожая хранилища уже подготовлены: проведена дезинфекция, очистка контейнеров, отремонтировано оборудование.

