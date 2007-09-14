Сэкономить на воде просто

Установка индивидуальных счетчиков учета расхода воды позволяет не только на 30% сократить ее потребление. Но и уменьшить сумму в "жировке".

Только в Минске ежедневно устанавливается более 800 приборов. А к концу следующего года ими будет оснащен весь жилой фонд столицы.

От счетчиков воды к счетчикам тепла. Приборы группового учета теплоэнергии сегодня установлены на всех объектах социальной сферы и в жилых домах. Теперь специалистов волнует другой вопрос-учет потребления тепловой энергии в каждой квартире. В ближайшее время в Минске начнут устанавливать автоматические регуляторы тепловой энергии на каждый отопительный прибор. Тогда жильцы сами смогут задавать температуру и снижать потребление минимум на 20%.

"Для этого должен быть установлен автоматический регулятор. Его стоимость 50 тысяч рублей. Прибор учета индивидуальный. Он может быть установлен на каждый радиатор отопления. Это в старом жилом фонде, а в новом - приборы учета устанавливаются уже на каждую квартиру при горизонтальной схеме разводки. Это предстоит нам осуществлять в ближайшие годы", - отметил начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Геннадий Дмитриев.

Еще одно ноу-хау - дистанционное снятие показаний со счетчиков. В этом случае сигнал с прибора учета в электронном виде подается на специальный прибор - концентратор, который устанавливается в каждом подъезде, а оттуда идет - в ЖЭС. Таким образом, показания счетчиков смогут снимать на расстоянии. Пока установлены только опытные модели. Сложность в том, что оборудование достаточно дорогостоящее.