Сегодня в стране намолочено треть от запланированного урожая

2 миллиона 870 тысяч тонн зерна. Накануне Александр Лукашенко потребовал провести страду в предельно сжатые сроки.

Прием нового урожая на минском комбинате хлебопродуктов не останавливается ни на минуту. За сутки сюда успевают поставлять более трех тысяч тонн зерна. Процесс приема продукции ускорен максимально. Для этого на комбинате есть даже собственное "ноу-хау" - так называемая пневмопочта.

Однако быстро и бережно доставить урожай мало, важно его сохранить. Для этого в лабораторию постоянно поступают пробы прибывшего зерна. Здесь рассчитают не только выход муки из определенного количества зерна, но и так называемое "число падения" - показатель, который сегодня занимает первое место по значимости.

Качество урожая в этом году надежд не обмануло. И по ржи и по пшенице показатели близки к самым высоким. Препятствия чинит лишь непредсказуемая погода. Из-за дождей часть зерна приходится направлять на просушку.

Выше качество урожая - разнообразнее хлебная продукция. На отечественном сдобном рынке появились блины, оладьи и кексы быстрого приготовления. Качество муки гарантирует не только вкусную, но и здоровую выпечку. Оцененную, кстати, не только в Беларуси.

Уборочная кампания продолжается. На повестке дня - сокращение сроков жатвы до минимума. Ведь именно от этого зависит не только обеспечение государства хлебом, но и размеры запасов зерна.

