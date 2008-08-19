Сегодня в Правительстве признали неудовлетворительной работу с зарубежными бизнесменами в области инвестиционной политики

В Беларуси уже приняты меры по смягчению делового климата и преград для иностранных инвестиций нет. Крупнейшие инвестиционные проекты страны в одной таблице. Информацию на стенде обновляют каждый месяц. Есть лидеры, и отстающие. Последних отмечают красным цветом. Без участия иностранного капитала реализовать задуманное не удастся.



Объем финансовых вливаний из-за рубежа за последние пять лет вырос в 7 раз – до 5,5 миллиардов долларов. Однако их доля в общем объеме инвестиций пока слишком мала – 3,5%. За год в Беларуси приняты более 10 нормативно-правовых актов, которые существенно улучшили инвестиционную привлекательность государства. Отдачи пока нет. 3



40 миллионов долларов — столько привлекли прямых иностранных инвестиций в страну за полгода. Преуспели частные предприятия и резиденты свободных экономических зон. А в некоторых отраслях решили обойтись без участия иностранного капитала. Сфера услуг и торговля – здесь самый высокий прирост инвестиций. Предприятия пока отстают.



С инвесторами сегодня надо работать по-новому. Это хорошо понимают в Правительстве. И национальное инвестиционное агентство будет реформировано. Оно должно стать одним окном для зарубежных бизнесменов.