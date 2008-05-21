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Сегодня состоялось Специальное заседание Экономического и Социального Совета ООН

21 мая 2008 16:53
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Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан призвали развитые страны отменить меры по ограничению импорта продовольствия и сельскохозяйственные субсидии. Поводом послужил глобальный продовольственный кризис и резкий рост цен. Инициатором заявления в очередной раз стала Беларусь. Подобную инициативу в рамках ООН Беларусь выдвигает не впервые. Наша страна занимают активную позицию в организации. Ряд предложений белорусской стороны уже рассмотрен. В частности, о создании глобального движения партнерства по борьбе с работорговлей. Для реализации этой инициативы уже приняты необходимые резолюции.
# Экономика

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