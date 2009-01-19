Сегодня официально поставлена точка в «газовом конфликте»

В Москве в присутствии премьер-министров Владимира Путина и Юлии Тимошенко «Газпром» и «Нафтогаз» подписали долгосрочные контракты на поставку топлива потребителям Украины и транзит российского топлива через украинскую территорию. Кроме того, «Газпром» впервые за 10 лет будет продавать топливо без посредника. Его роль до последнего времени выполняла компания «Росукрэнерго». Напомним, о возобновлении транзита, а также о цене на голубое топливо Москва и Киев договорились накануне. В итоге многочасовых переговоров, Украина согласилась покупать газ по среднеевропейской цене, однако, в этом году получит 20%-ную скидку.



Для России же сохранится льготный тариф на транзит через украинскую территорию. Кроме того, стороны пришли к соглашению, что они переходят на европейскую формулу расчетов. Юлия Тимошенко заверила, что Украина без задержек осуществит транзит газа в Европу, как только он поступит в систему.