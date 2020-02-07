Седьмой Форум регионов Беларуси и России будет посвящён историческому наследию Великой Победы

Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Москвы 7 февраля обсуждали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь прошло заседание оргкомитета 7-го Форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в Минске и Минской области осенью 2020 года.

В 2020-м его посвятят историческому наследию Великой Победы. Традиционно работа форума будет разбита по секциям. В этом году их будет пять. Тематика уже согласована с российскими коллегами.

Кроме обсуждения совместных экономических проектов затронут и вопросы поддержки молодежи на селе, сохранения исторического наследия и укрепления единства двух народов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Этот форум проводится в седьмой раз. И каждый раз это подписание большого количества соглашений, это те проекты, которые сегодня реализовываются в наших странах. Поэтому мы рассчитываем на то, что это будет масштабное мероприятие, которое позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества по всем абсолютно направлениям.