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Седьмой Форум регионов Беларуси и России будет посвящён историческому наследию Великой Победы

07 февраля 2020 13:46
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Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Москвы 7 февраля обсуждали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Седьмой Форум регионов Беларуси и России будет посвящён историческому наследию Великой Победы-1

Здесь прошло заседание оргкомитета 7-го Форума регионов Беларуси и России. Он пройдет в Минске и Минской области осенью 2020 года. 

Седьмой Форум регионов Беларуси и России будет посвящён историческому наследию Великой Победы-4

В 2020-м его посвятят историческому наследию Великой Победы. Традиционно работа форума будет разбита по секциям. В этом году их будет пять. Тематика уже согласована с российскими коллегами.

Седьмой Форум регионов Беларуси и России будет посвящён историческому наследию Великой Победы-7

Кроме обсуждения совместных экономических проектов затронут и вопросы поддержки молодежи на селе, сохранения исторического наследия и укрепления единства двух народов.

Седьмой Форум регионов Беларуси и России будет посвящён историческому наследию Великой Победы-10

Седьмой Форум регионов Беларуси и России будет посвящён историческому наследию Великой Победы-12

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Этот форум проводится в седьмой раз. И каждый раз это подписание большого количества соглашений, это те проекты, которые сегодня реализовываются в наших странах. Поэтому мы рассчитываем на то, что это будет масштабное мероприятие, которое позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества по всем абсолютно направлениям.

Седьмой Форум регионов Беларуси и России будет посвящён историческому наследию Великой Победы-15

В 2020 году гостей принимают белорусы. По итогам работы шести форумов подписано более 300 соглашений на сумму около двух миллиардов долларов.

Седьмой Форум регионов Беларуси и России будет посвящён историческому наследию Великой Победы-18

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Кочанова # Фотофакт

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