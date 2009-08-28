Сделка Lufthansa - Austrian Airlines одобрена

Одобрена покупка немецкой авиакомпанией австрийского национального авиаперевозчика, испытывающего в последнее время финансовые затруднения.

Такое решение стало возможным после того, как Lufthansa предприняла ряд мер по выполнению ограничительных условий, наложенных антимонопольным ведомством ЕС. В частности, компания уступит конкурентам часть рейсов по маршрутам, связывающим Вену с Франкфуртом-на-Майне, Мюнхеном, Кельном, Штутгартом и Брюсселем. Это позволит избежать ограничения конкуренции на рынке авиаперевозок и роста цен на перелеты. Кроме того, ЕС разрешил компании Lufthansa получить от Австрии государственную помощь в размере 500 млн. евро для санации Austrian Airlines и ее последующей реструктуризации.

Компания Lufthansa договорилась о покупке 41,6% акций Austrian Airlines еще в декабре 2008 года. За указанный пакет ценных бумаг перевозчика немецкая авиакомпания предложила 366 тыс. евро. Сделка получила одобрение и руководства Austrian Airlines, и правительства Австрии, которому принадлежит выставленный на продажу пакет акций. Однако ее рассмотрение затянулось в Еврокомиссии, передает БЕЛТА.