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Сдал квартиру - заплати налоги

29 сентября 2006 14:39
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Мингорсовет утвердил новые ставки подоходного налога с доходов, получаемых от сдачи в аренду помещений. Сумма составит от 31 до 62 тысяч белорусских рублей, за двухкомнатную квартиру вдвое больше, трехкомнатную - втрое.Указ принятый Президентом Беларуси вступит в силу уже с октября. Налоги те, кто сдаёт квартиры, могут выплачивать либо ежемесячно, либо в конце года. Владельцы жилья, которые намеренно скрывают свои доходы от налоговых органов будут оштрафованы на сумму пять базовых величин.
# Экономика

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