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Сборочное производство белорусских комбайнов будет создано в Самарской области

25 июня 2008 17:20
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Такая договоренность достигнута сегодня в ходе встречи премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского и губернатора - председателя правительства Самарской области Владимира Артякова.
Также сегодня в ходе встречи были обсуждены вопросы увеличения поставок автобусов и другой городской техники в Самарскую область. По мнению Владимира Артякова, стороны имеют возможности расширения сотрудничества не только в области сельского хозяйства и машиностроения, но и торговли. В ближайшее время в Самарской области откроется белорусское торговое представительство.
 
В ближайшее время Владимир Артяков совершит еще один визит в Беларусь, вместе с бизнесменами, в ходе которого будут решаться конкретные задачи по намеченным направлениям взаимодействия.
# Экономика

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