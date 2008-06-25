Сборочное производство белорусских комбайнов будет создано в Самарской области

Также сегодня в ходе встречи были обсуждены вопросы увеличения поставок автобусов и другой городской техники в Самарскую область. По мнению Владимира Артякова, стороны имеют возможности расширения сотрудничества не только в области сельского хозяйства и машиностроения, но и торговли. В ближайшее время в Самарской области откроется белорусское торговое представительство.

В ближайшее время Владимир Артяков совершит еще один визит в Беларусь, вместе с бизнесменами, в ходе которого будут решаться конкретные задачи по намеченным направлениям взаимодействия.



Такая договоренность достигнута сегодня в ходе встречи премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского и губернатора - председателя правительства Самарской области Владимира Артякова.