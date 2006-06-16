Сбор за транзитный проезд взыматься не будет

Владельцы легковых автомобилей, зарегистрированных в Калининградской области, освобождаются от сбора за проезд по дорогам общего пользования при перемещении по территории Беларуси транзитом.

Эта норма содержится в указе "Об освобождении от уплаты сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь", который 15 июня подписал Президент страны Александр Лукашенко.

В соответствии с указом, автомобильные транспортные средства, принадлежащие белорусским санаторно-курортным учреждениям на территории Литвы и Латвии, при въезде на территорию Беларуси также освобождаются от уплаты указанного сбора.

Принятие этого документа позволит обеспечить беспрепятственный проезд жителей Калининградской области в центральную часть Российской Федерации, а также не допустить увеличения расходов на содержание белорусских санаториев, находящихся на территории Латвийской и Литовской республик.