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Сбор за транзитный проезд взыматься не будет

16 июня 2006 07:46
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Владельцы легковых автомобилей, зарегистрированных в Калининградской области, освобождаются от сбора за проезд по дорогам общего пользования при перемещении по территории Беларуси транзитом.

Эта норма содержится в указе "Об освобождении от уплаты сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь", который 15 июня подписал Президент страны Александр Лукашенко.

В соответствии с указом, автомобильные транспортные средства, принадлежащие белорусским санаторно-курортным учреждениям на территории Литвы и Латвии, при въезде на территорию Беларуси также освобождаются от уплаты указанного сбора.

Принятие этого документа позволит обеспечить беспрепятственный проезд жителей Калининградской области в центральную часть Российской Федерации, а также не допустить увеличения расходов на содержание белорусских санаториев, находящихся на территории Латвийской и Литовской республик.

# Экономика

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