Сбербанк России планирует участвовать в разработке новых калийных месторождений в Беларуси

Новости Беларуси. В разработке калийных месторождений в Беларуси и еще в целом ряде инвестиционных проектов планирует участвовать Сбербанк России. Об этом сегодня шла речь на встрече президента страны с председателем правления этого финансового ведомства - Германом Грефом. Такие встречи стали уже традиционными.

Еще в 2009 году белорусское правительство и российский Сбербанк договорились о большой программе сотрудничества. Первое ее направление связано с развитием непосредственно БПС-Сбербанка — дочерней структуры банка в Беларуси. Следующее направление - это сотрудничество по инвестициям в промышленность и энергетику, создание механизмов торгового финансирования. Сегодня глава государства предложил вывести взаимодействие на новую ступень.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Рад, что местом своего, я полагаю, не только рабочего совещания, своих филиалов вы выбрали Беларусь. Нам приятно это. Я думаю, это в какой-то степени доверие к нашей стране. Как мы с вами и договаривались, что спустя определенный промежуток времени мы встретимся. Вместе мы предложим некие новые варианты сотрудничества, чтобы выйти на более высокую ступень этого сотрудничества. Сегодня я готов участвовать в обсуждении этих предложений и если они приемлемы для нас, то мы с удовольствием пойдем навстречу такому гиганту как Сбербанк России.

Герман Греф:

Сегодня хочу сказать, что те планы, которые мы намечали до конца 2014 года и которые были зафиксированы в инвестиционном соглашении между нами, практически весь объем обязательств будет выполнен до конца текущего года. То есть за два года до окончания того срока, о котором мы договаривались.

Сбербанк - крупнейший в России. В мировом рейтинге — в двадцатке самых прибыльных коммерческих структур планеты. Присутствием на белорусском рынке российские банкиры довольны. Стороны говорили о возможных вариантах дальнейшего взаимодействия и конкретных проектах. Один из них это совместная разработка новых месторождений полезных ископаемых. Сбербанк также подтвердил рефинансирование кредита «Беларуськалия» в миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Герман Греф, председатель правления ОАО «Сбербанк России»:

Мы обсудили вопрос рефинансирования нашего кредита «Беларуськалию». Мы нашли то решение, о которых нас просили наши коллеги из «Беларуськалия». Мы, в том числе, обсудили наши последующие шаги, инвестиции. Сейчас с несколькими нашими клиентами мы рассматриваем различные проекты инвестиций в Беларусь, в том числе один из крупнейших проектов - разработка калийного месторождения.

Мы сейчас очень активно работаем над разработкой бизнес-плана, и в течение ближайшего полугода, я надеюсь, мы сможем выйти на принятие решения. Это существенная инвестиция в Беларусь.