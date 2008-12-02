Сбербанк России намерен стать стратегическим партнером Беларуси

О том, что для его работы в нашей стране нет препятствий, заявил глава государства Александр Лукашенко, встречаясь в Минске с председателем правления этого банка Германом Грефом.

Не исключено, что в ближайшее время на белорусском рынке появится новый банк с российским капиталом. Белорусский лидер и глава Сбербанка России много лет знакомы лично. Общих тем для беседы немало. Но сегодня большей частью говорили о финансах и экономике. Белорусская банковская система привлекательна для вложения капитала. И Сбербанк России уже обращался с официальной просьбой рассмотреть возможности присутствия на белорусском рынке.

Эта встреча стала решающей перед сотрудничеством, горизонты которого обозначены сегодня более чем на 10-летнюю перспективу.

Препятствий для работы в Беларуси не будет, подчеркнул Александр Лукашенко. Тем более, что государство заинтересовано, как в укреплении национальной валюты, так и экономики в целом. Поэтому и привлечение дополнительных ресурсов – всегда кстати.

Сбербанк России, созданный в 91-м, уверенно занял ниши во всех сегментах финансового рынка. Сегодня это универсальный коммерческий банк, основным акционером которого является Центробанк Российской Федерации. Его признают крупнейшим по размеру активов не только в России, но и в Центральной и Восточной Европе. На конец прошлого года суммарные активы составили почти пять триллионов рублей.

Наша страна рассматривается, как партнер стратегический. Беларусь в приоритетах сотрудничества банка на международной арене. По словам Германа Грефа, приход в Беларусь банк считает событием знаковым, а сам белорусский рынок, как один из самых интересных. Сегодня же заявлено, что уже рассматривается возможность приобретения или открытия нового банка в нашей стране.

На встрече обсужден ряд вопросов сотрудничества в финансовой сфере. Уже в самое ближайшее время Сбербанк России начнет работу с Национальным банком Беларуси, чтобы определить пути вхождения на белорусский рынок.

Тем временем, в Минске начинают работать эксперты Всемирного банка. В их полномочиях – оценка экономической ситуации в стране и возможностей активизировать диалог по вопросам экономической политики. Речь также идет о реформах в энергетическом секторе, о преобразованиях в экономике в целом, о структуре госбюджета и финансовой дисциплине. Специалисты обсудят также развитие частного сектора и системы социальной защиты.