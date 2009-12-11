Сбербанк России купил 93% акций белорусского БПС-Банка

Соглашение было подписано сегодня в Минске на правительственном уровне. Общая сумма сделки - более двухсот восьмидесяти миллионов долларов.

Отметим, Белпромстройбанк входит в четверку крупнейших в республике. Основная его функция – финансирование внешней торговли.

Со сменой владельца его собственный капитал увеличится на 50 миллионов долларов. Это даст импульс к привлечению средств для реализации белорусских инвестпроектов.

Согласно подписанному документу, сбербанк России также выступит организатором выпуска белорусских еврооблигаций на два миллиарда долларов.

Герман Греф, Председатель правления Сбербанка РФ

- Мы уже находимся в очень конструктивном диалоге. В следующем году задача, я думаю, вполне решаемая, создание публичного имиджа Республики на рынке публичного долга. Это измеритель качества инвестиционного климата, рисков.