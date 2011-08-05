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Сбербанк РФ и Deutsche Bank предоставят кредит «Беларуськалию» на $2 млрд

05 августа 2011 09:22
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Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

Герман Греф:
Мы приняли решение по предоставлению одному из крупнейших предприятий белорусской промышленности "Беларуськалий" совместно с Deutsche Bank кредита на $2 млрд. Для Беларуси это, конечно, непростой период времени, но для нас это достаточно надежный, хороший кредит.
Все это делается по всем международным стандартам вместе с нашими западными партнерами. Конечно, в этот сложный период времени это очень сильно поможет экономике Беларуси в преодолении кризиса.

Греф добавил, что в качестве обеспечения по кредиту будут предоставлены экспортные контракты (компания 90% продукции экспортирует), а также 35% акций предприятия в залог.

 Герман Греф: При наличии сбалансированной политики до конца текущего года ситуацию в Беларуси можно существенно улучшить

# Экономика # Белоруссия

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