Сбербанк готов оказать помощь белорусским предприятиям и банкам в размещении евробондов

На пресс-конференции Герман Греф отметил высокую доходность банковской сферы в Беларуси.

Герман Греф также высоко оценил сотрудничество с Правительством Беларуси и динамику развития экономики Беларуси в посткризисный период, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Герман Греф, Председатель Правления Сбербанка России:

Это серьезная уверенность в том, что Правительство Республики Беларусь адекватно оценивает ситуацию и построит правильную программу действий по преодолению того хвоста кризиса.

В целом, хочу сказать, что впечатления от визита в Беларусь весьма позитивные. Я думаю, что мы постараемся продолжить развитие нашего сотрудничеств в том же ключе.