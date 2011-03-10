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Сбербанк готов оказать помощь белорусским предприятиям и банкам в размещении евробондов

10 марта 2011 18:31
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На пресс-конференции Герман Греф отметил высокую доходность банковской сферы в Беларуси.

Герман Греф также высоко оценил сотрудничество с Правительством Беларуси и динамику развития экономики Беларуси в посткризисный период, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Герман Греф, Председатель Правления Сбербанка России:
Это серьезная уверенность в том, что Правительство Республики Беларусь адекватно оценивает ситуацию и построит правильную программу действий по преодолению того хвоста кризиса. 
В целом, хочу сказать, что впечатления от визита в Беларусь весьма позитивные. Я думаю, что мы постараемся продолжить развитие нашего сотрудничеств в том же ключе.

# Экономика

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