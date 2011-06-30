Савиных: В ближайшее время мы выйдем на ежемесячное положительное сальдо во внешней торговле

Положительная тенденция укрепилась с начала года во внешней торговле Беларуси. Об этом сегодня сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

С января по май текущего года экспорт превысил темпы роста импорта. Таким образом, внешняя торговля показывает стабильный ежемесячный прирост, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальник управления информации МИД Беларуси, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

По нашей оценке, в ближайшее время с учетом экспорта услуг мы выйдем на ежемесячное положительное сальдо во внешней торговле. Дальнейшая работа по развитию экспорта и диверсификации экспортных поставок будет направлена на сокращение накопленного совокупного отрицательного сальдо внешней торговли.