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Санкт-Петербург готов сотрудничать с Беларусью по всем направлениям

21 декабря 2009 14:58
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Делегация северной российской столицы во главе с губернатором Валентиной Матвиенко находится с визитом в Минске.

На заседании Совета делового сотрудничества стороны обсуждают торгово-экономическое взаимодействие. Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, экономики Беларуси и Санкт-Петербурга динамично развиваются, укрепляются связи между регионами. И это взаимодействие служит хорошим примером для других.

К слову, по объему товарооборота с нашей страной Санкт-Петербург — на четвертом месте среди регионов России. За десять месяцев года он превысил 802 миллиона долларов. Перспективные направления сотрудничества — энергетическая, инновационная и другие сферы.

# Экономика # Экономика

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