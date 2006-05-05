Санатории прошли государственную аттестацию

Санатории системы Министерства труда и социальной защиты успешно прошли государственную аттестацию. По ее итогам им присвоена вторая категория. В системе Министерства функционирует четыре санатория для ветеранов войны, труда и инвалидов - "Белая вежа" и "Ясельда" в Брестской области, "Березина" и "Вяжути" в Минской. В них ежегодно проходят курс реабилитации и оздоровления более 10 тыс. ветеранов и инвалидов. Всего же в санатории страны направляются свыше 26 тыс. граждан этой категории.

За последние годы материально-техническая и лечебная база санаториев значительно усовершенствована. Закуплено современное медицинское оборудование. Расширен перечень и повышено качество оказываемых услуг. Улучшилось лечебно-профилактическое питание. Путевки на реабилитацию и оздоровление ветеранов войны и труда государство выделяет бесплатно.