Самый жаркий день нынешнего лета стал рекордным и для хлеборобов Гомельщины

Сегодня в южном регионе сбор зерна достиг отметки в 1 миллион тонн. Такого результата аграрии добились впервые за всю историю суверенной Беларуси.

Молодёжный экипаж Максима Шевчука и Евгения Некрошевича - гости на полях СПК "Кривск" Буда-Кошелёвского района. Прибыли помочь соседям справиться с небывалым урожаем. И возможно в бункере именно их комбайна оказалась сегодня та самая миллионная тонна зерна. Всего же в закрома Родины молодые люди уже намолотили 2 700 тонн. Свой результат объясняют объективными причинами и на достигнутом останавливаться не собираются.

Рекордным намолотам в этом году способствует отличный урожай. Кстати, лидеры республиканских соревнований механизаторов Валентин Соломахо и Александр Грань уже перешагнули пятитысячный рубеж. А тысячников только в Буда-Кошелёвском районе счёт идёт на десятки.

На сегодняшний день в Гомельской области уже убрано порядка 90% хлебов. К понедельнику эта цифра достигнет 97%. Из зерновых останется убрать лишь гречиху, просо и незначительные площади ещё не созревшей пшеницы и ржи. Планируется так же что комбайнеры Гомельщины уже в начале недели отправятся на помощь в северные регионы страны.

