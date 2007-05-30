Самый молодой IT-проект в Европе

Белорусскому Парку высоких технологий исполнилось ровно год. В ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве с коллегами из Европы. Такие планы Администрации парка озвучил директор Валерий Цепкало.

За год своей работы белорусский аналог "силиконовой долины" стал заметным событием не только в Беларуси, но и на международной арене. Ряд ведущих Парков мира подписали с ним соглашения о сотрудничестве и взаимном обмене информации.

Сегодня в "силиконовой долине" зарегистрировали шесть новых резидентов. Среди них - представитель французской компании "Абаксия". Она намерена привлечь талантливых белорусских программистов для создания новейших мобильных технологий.

Для строительства инфраструктуры на новых площадях может быть привлечен консорциум инвесторов. Возведение офисных зданий разрешат только тем компаниям, чей штат насчитывает не меньше тысячи сотрудников. Строительство зданий для IT-компаний начнется в Минске в этом году. Сейчас в Дирекции парка высоких технологий рассматривают три инвестиционных предложения. Тем временем, здесь отмечают значительный рост интереса к членству в белорусском аналоге "силиконовой долины".