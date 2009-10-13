Самолет впервые полетел на газовом топливе

Самолет катарской авиакомпании Qatar Airways впервые в истории совершил рейс с использованием нового топлива, частично произведенного из сжиженного природного газа.

Лайнер Airbus А340-600 с двигателями компании Rolls-Royce выполнил рейс из Лондона в Доху, который занял более шести часов. Топливо, использованное для этого полета, на 50% состояло из обычного авиационного керосина, получаемого из нефти, и на 50% так называемого GTL-керосина, производимого из природного газа. Эта топливная смесь была разработана компанией Shell. Во время первого полета на борту самолета находились представители корпораций Airbus, компаний Rolls-Royce и Shell, других компаний Катара.

Консорциум, включающий Airbus, Qatar Airways, Qatar Petroleum, Qatar Science & Technology Park, Rolls-Royce и Shell, вел разработку самолета, способного совершать полеты на природном газе, более двух лет. Известно, что Катар является крупнейшим в мире производителем природного газа и располагает 15% всех доказанных запасов природного газа в мире. Кроме того, 2008 год был отмечен резким ростом цен на авиатопливо, что стало причиной банкротства многих перевозчиков, сообщает БЕЛТА.