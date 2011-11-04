Саммит глав правительств государств-участников Центрально-Европейской инициативы открывается в Белграде

Новости Евросоюза. Белорусскую делегацию возглавляет замминистра экономики Антон Кудасов.

На встрече участники обсудят новые пути и формы укрепления и развития взаимовыгодного практического сотрудничества между странами в торгово-экономической сфере в условиях ожидаемой новой волны глобального финансового кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД РБ:

Программой саммита предусмотрено также проведение бизнес-форума ЦЕИ, в котором примут участие представители деловых кругов стран Инициативы, а также Евросоюза. Белорусская делегация планирует ряд встреч с европейскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве с нашей страной.