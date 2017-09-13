«Самая главная опасность – это волатильность курса»: как работает криптовалюта

Майнинг, биткоин, блокчейн – словарный запас белорусов стремительно пополняется дивными словами, которые объединяют общее понятие криптовалюты. Впервые она появилась около 10 лет назад и была похожа на математическое уравнение с множеством решений. Каждое из них называли биткоином и назначили за него символическую стоимость. С ростом спроса на биткоин, росла и его цена. Так, если первый такой цифровой код стоил копейки, то сейчас плата за него выросла в миллионы раз.

Инна Самович, директор сети магазинов, принимающих к оплате криптовалюту:

Самой первой криптовалютой был биткоин. Он был изобретен в качестве платежного средства. Преимущество блокчейн-технологии и криптовалюты заключается в том, что любой платеж происходит очень быстро, стоимость транзакции маленькая, ценность криптовалюты определятся исключительно спросом на нее у участников рынка и предложением. «Добывают» криптовалюту (майнят) путем решения сложных алгоритмов. Сделать это не так уж просто. Для этого нужны очень мощные компьютеры, а точнее процессоры, которые и вычисляют новую криптовалюту. Все операции, которые проводятся с таким виртуальными деньгами, хранятся в системе, называемой блокчейн. Данные системы доступны всем пользователям, потому внести изменения без ведома остальных в нее практически невозможно.

Инна Самович:

На данный момент, если мы говорим о криптовалюте, то все участники системы видят адрес электронного кошелька, с которого перечислялись деньги и на который перечислялись деньги, и сумму. А также дату, когда это происходило. Как только будут использоваться смарт-контракты, то тогда можно будет видеть, если вы знаете номер этого контракта или вы знаете номер транзакции, по которой это происходило, то вы будете видеть и другие условия, которые были заложены в этом смарт-контракте. Пока такая система хранения виртуальных денег надежно защищена, но ведь технологии все время движутся вперед, и кто знает, что будет завтра…