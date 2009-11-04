Самая большая в мире установка по производству полистирольной плёнки работает в Гомеле

Созданное на территории свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»в далёком 1997 году иностранное предприятие «Мультипак» сегодня демонстрирует чудеса экономики.

Сердце самой мощной в мире установки по производству полистирольной плёнки бьётся при температуре 220 градусов по Цельсию. Именно такова температура расплава в экструдере.

Прежде чем стать современной упаковкой для шоколадных конфет или куриных яиц полимер проходит десятки метров высокотехнологичной линии и многократно вытягивается.

Антон Шельманов, инженер-технолог предприятия «Мультипак»:

Данная линия позволяет производить упаковочную плёнку толщиной от 600 до 150 микрон. Производительность линии — до 3 тонн в час.

Сделанный в 2001 году выбор — производство именно полистирольной плёнки — себя полностью оправдал. Фактически монополист на постсоветском пространстве, «Мультипак» сегодня осваивает и рынок законодателей упаковочной моды – страны Западной Европы. В условиях мирового финансового кризиса предприятие за 9 месяцев года получило более 6 миллиардов рублей чистой прибыли, свыше 93% продукции отправлено на экспорт.

Сергей Степанов, генеральный директор предприятия «Мультипак»:

В 2007-2008 целью предприятия был поиск клиентов и удержание этого рынка. Сейчас мы пытаемся диверсифицироваться на страны Западной Европы.

Экспансия белорусского полистирола на Запад идёт в инновационном режиме. В его основе лежат уникальные разработки инженеров компании. Этот материал нравится капризным европейцам даже на ощупь.

Филипп Кочкарёв, заместитель начальника отдела маркетинга и продаж предприятия «Мультипак»:

Его основным отличием от других плёнок является низкая плотность, что позволяет примерно на 20-20% снизить вес готового изделия. Ещё одним немаловажным преимуществом для европейского потребителя являются тактильные свойства материала и его внешний вид, что позволяет продвигать его в премиум-сегменте.

Уже в будущем году новый материал займёт в объёмах производства порядка 20%, кроме того есть ещё несколько перспективных направлений. Всех козырей на «Мультипаке» пока не раскрывают. Но замечают: вторую линю построят в ближайшие пять лет.