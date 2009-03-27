Саксонские бизнесмены примут участие в строительстве международного торгово-выставочного центра

Об этом сообщил в Минске министр экономики и труда федеральной земли Саксония (ФРГ) Томас Юрк.

- Нам предложили участвовать в строительстве под Минском международного торгово-выставочного центра на том основании, что мы имеем большой опыт проведения выставок и презентаций, - отметил заместитель премьер-министра, министр экономики и труда федеральной земли Саксония Томас Юрк.- Кроме того, обсуждались вопросы сотрудничества в сфере коммунального снабжения. И мы могли бы оказать большую помощь в очищении сточных вод и вывозе мусора.

Немецкие бизнесмены, уже посетили МАЗ, МТЗ, БелАЗ и отметили, мировой уровень развития белорусского автомобиле- и машиностроения. Бизнесмены заинтересованы в организации совместных предприятий. В частности, ряд саксонских предприятий уже реализуют на МТЗ крупный проект на сумму 62 миллиона евро по созданию новой производственной линии. Белорусская сторона пригласила Саксонию участвовать в строительстве современного выставочно-торгового центра в Минске.