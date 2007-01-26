Сайт Государственного таможенного комитета Беларуси "заговорил" по-английски и по-немецки

Официальный сайт ГТК Беларуси стал понятен и доступен для мирового сообщества. В сети Интернет открыта его англо- и немецкоязычные версии. Теперь иностранным физическим и юридическим лицам будет проще получить информацию о таможенных условиях Беларуси. Кроме того, существенно улучшена русскоязычная версия сайта. Серьезным подспорьем в работе субъектов хозяйствования станет рубрика "Электронная таможня". В перспективе она станет существенным звеном всей системы электронного декларирования, внедряемой в таможенных органах Беларуси. Для работы с гражданами появилась рубрика "Общественная приемная".