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Сахарные заводы Беларуси приступают к массовой переработке сахарной свеклы

10 октября 2007 07:03
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В работу будет включено 25 свеклоприемочных пунктов и 18 площадок, которые уже готовы к приему сырья. Самая высокая сахаристость корнеплодов - в Гродненской и Минской областях - 17%. В Гродненском регионе и самая высокая урожайность - свыше 406 ц/га. Аграрии предполагают, что соберут с полей более 3,5 млн. тонн сладкого корнеплода.
Такое количество сырья белорусские заводы смогут переработать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. В настоящее время они  работают в соответствии с утвержденным графиком.
# Экономика

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