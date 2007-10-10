Сахарные заводы Беларуси приступают к массовой переработке сахарной свеклы

В работу будет включено 25 свеклоприемочных пунктов и 18 площадок, которые уже готовы к приему сырья. Самая высокая сахаристость корнеплодов - в Гродненской и Минской областях - 17%. В Гродненском регионе и самая высокая урожайность - свыше 406 ц/га. Аграрии предполагают, что соберут с полей более 3,5 млн. тонн сладкого корнеплода.

Такое количество сырья белорусские заводы смогут переработать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. В настоящее время они работают в соответствии с утвержденным графиком.