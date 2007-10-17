Сахарные заводы Беларуси переходят на новый качественный уровень

Для сахарной отрасли страны этот год должен стать во многом определяющим. Россия уменьшила квоты на поставки белорусского сладкого продукта.

Объемы экспорта на российский рынок для четырех наших заводов определены в 180 тысяч тонн. В следующем году эта цифра сократится практически вдвое. Чтобы удержаться на плаву предприятия осваивают новые рынки сбыта.

От Жабинковского завода в соответствии с квотой в этом году в Российскую Федерацию будет поставлено 45 тысяч тонн сахара. Пока ежемесячно предприятие отгружает стране-соседке 4 тысяч 700 тонн продукции. С января поставки станут в два раза меньше. Потому на данном этапе предприятию важно наладить отношения с новыми рынками сбыта.

Урожай сахарной свеклы в этом году не подвел перерабатывающую отрасль. Завод задействован на полную мощность. В сутки на предприятии перерабатывается до 7 тысяч тонн сырья. К концу сезона завод планирует произвести около 100 тысяч тонн сахара.

Достигнуть таких результатов позволила масштабная реконструкция завода. Переоборудование предприятия началось два года назад. Модернизация продолжается и сегодня. Сейчас на заводском складе хранится около 21 тысяч тонн готовой к отгрузке продукции. Но сезон в разгаре, и с каждым днем ее объем будет увеличиваться. Решить проблему размещения сахара позволит строительство склада бестарной продукции.

Предприятие постоянно стремится улучшить и ассортимент своей продукции. В этом году здесь налажен выпуск отечественного желирующего сахара. Продукт удобен при приготовлении варенья, джемов, конфитюров и мармеладов. А будущие планы еще более амбициозны. Предприятие планирует освоить производство альтернативного вида жидкого топлива - биоэтанола.

Нынешний сезон для сахарной отрасли должен стать во многом важным и определяющим. По его результатам предприятия рассчитывают покрыть убытки, понесенные в прошлом году и заложить фундамент дальнейшего развития. Для этого у отечественных сахарных заводов есть бесспорные преимущества: новые технологии и высокий уровень качества.

