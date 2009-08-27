Сахарная жизнь только начинается

С первого сентября аграрии начнут убирать сахарную свеклу - это на месяц раньше чем обычно.

«Повысить урожайность до европейского уровня» - на это обратил внимание премьер-министр страны посещая поля и сахарный завод в Городее. Оказывается в нынешнем сезоне планируют убрать и без того как никогда хороший урожай - 4 миллиона тонн сладкого сырья, из которого надо получить 500 тысяч тонн сахара. На нынешнем этапе необходимо организовать четкий график вывоза и подготовить технику для сбора урожая с прицелом на будущее.

Беларусь полностью закрывает свою потребность в сахаре - это около 300 тысяч тонн, 170 тонн забирает Россия и контракты уже подписаны, еще часть уйдет в третьи страны. Сегодня склады сахарного завода в Городее практически пустуют. Здесь ждут нового урожая. Это специфика сахарного производства – к новому году склады действительно будут заполнены.