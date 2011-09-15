С выходом на новый курс валют исчезли очереди и «дежурные» у обменников банков

Приобрести валюту в обменниках Витебска можно пока только купленную банками у населения. Однако сделать это можно без особых проблем. Например, в БПС-банке корреспонденту БелТА. сказали: «Приходите и купите!». В Приорбанке сегодня утром был в наличии стандартный аванс для продажи собственной валюты. При этом здесь подчеркнули, что вчера после обеда население сдавало валюту по новому курсу, а желающих приобрести ее до конца рабочего дня так и не появилось.В Витебске разброс курсов в пунктах обмена валют сегодня составлял при покупке доллара Br8200-8500, продаже - Br8800-8900. Евро покупали по Br11400-11500, продавали по Br12200-12300. Курс покупки российского рубля един в большинстве банков - Br270, продажи - Br310-320.