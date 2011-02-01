С внедрением инноваций в производство в ближайшее пятилетие в Беларуси появится 18 тысяч новых рабочих мест

Детали госпрограммы инновационного развития озвучены сегодня на Президиуме Совета министров.

В частности, ожидается трехкратный рост экспорта высокотехнологичной продукции. Будут созданы новые производства, многопрофильные холдинги, модернизированы действующие предприятия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К этому времени уже выделено более 800 приоритетных проектов в области фармацевтики, медицины, нефтехимической промышленности, а также в энергетике и строительстве. На реализацию программы направят около 100 триллионов белорусских рублей.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Это проекты в области медицины с созданием новых научно-практических и медицинских центров, работа которых направлена на эффективное лечение злокачественных новообразований, снижение смертности. Это проекты в области нефтехимической и химической промышленности, которые увеличат глубину переработки нефти на уровень 92-93%. Мы предлагаем освобождение от налогов, связанное с производством высокотехнологичной и инновационной продукции.