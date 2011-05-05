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С. Румас: На Республиканской доске Почета представлены не все известные белорусские бренды

05 мая 2011 14:08
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В почетном списке имена передовиков производства, которые достигли самых высоких экономических результатов за год и пятилетку, включая рост экспорта, объемов производства и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

По итогам соревнования лучшей признана Могилевская область. Второй стала Минская, третье место у Гродненщины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Четыре или пять показателей, по которым предприятия попадали на доску Почета, в основном, там представлены качественные показатели. И мы видим, что здесь нет самых известных наших брендов — они не все здесь представлены. Это тоже обсуждалось на Президиуме Совмина, и я думаю, что новое положение учтёт подходы, которые позволят наиболее крупным, наиболее известным предприятиям тоже получить больше шансов для занесения на доску Почета.

# Экономика

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