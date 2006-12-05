С проектом бюджета на 2007 год ознакомятся парламентские комиссии

Документ направлен на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Перед внесением на рассмотрение в первом чтении он будет обсужден в комиссиях с участием представителей правительства.Как известно, исходя из предложенных параметров развития экономики (прирост ВВП 8-9%, промпроизводства - 7,5-8,5%, инфляция 6-8%) и прогноза роста цен на газ в пределах 10-15%, Минфин подготовило проект бюджета с дефицитом чуть более полутора процентов ВВП, что соответствует 1,4 трлн. белорусских рублей. Плановый дефицит бюджета в размере 1,5% ВВП Минфин предусматривает на протяжении последних нескольких лет и планирует сохранить его на таком же уровне в течение ближайшего пятилетия. При этом налоговую нагрузку в следующем году правительство планирует снизить на 0,7% ВВП. В частности, предполагается отменить четыре обязательных платежа в бюджет. Это чрезвычайный налог, обязательные отчисления в фонд занятости населения, налог на дивиденды и налог на доходы страховых организаций. В 2007 году Минфин ожидает сокращение практически по всем направлениям расходов консолидированного бюджета в процентном отношении к ВВП. Исключения составит лишь сфера здравоохранения. В рамках госпрограммы возрождения и развития села на финансирование АПК бюджет предусматривает 3,4 трлн. рублей.