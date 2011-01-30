С появлением мирного атома в Беларуси страна не будет зависеть от поставок нефти и газа

Цифры, которые многим ничего не объясняют, каждый день проливают на нас с вами свой свет. Минская ТЭЦ-4 – вроде как на то и минская, чтобы подпитывать только столицу. Но выработанная здесь электроэнергия светит и греет на почти 20% территории страны.

Игорь Жур, заместитель директора Минской ТЭЦ-4:

Мы находимся на центральном щите управления ТЭЦ-4, который является сердцем станции.

И именно отсюда ТЭЦ-4, что называется, выходит в свет. И на связь со всей энергосистемой Беларуси. Так что подстраховать станцию в случае сбоя успеют и смогут, не дожидаясь, пока в домах отключится электричество.

Олег Щемель, заместитель главного инженера Минской ТЭЦ-4:

Газ с воздухом поступают в топку котла, где непосредственно нагревается и превращается в пар.

Они очень не любят, когда процесс выработки энергии сравнивают с тем, что происходит в чайнике, но признаются: что-то общее в этом все-таки есть. Та же вода, тот же нагрев и тот же пар, который, так или иначе, работает на создание энергии.

Олег Щемель, заместитель главного инженера Минской ТЭЦ-4:

Выработанная генератором электроэнергия подается на распредсеть, где дальше идет связь Минской ТЭЦ-4 со всей энергосистемой Республики Беларусь.

Сергей Лукашов, начальник смены котлотурбинного цеха минской ТЭЦ-4:

Люди считают, что наша профессия – самая миролюбивая.

Зато в этом уголке ТЭЦ-4 поговорить о чайнике – самое место, пока есть время.

Людям, которые и проливают свет на пол-Минска, обедать тоже приходится весьма энергично. Контролировать процесс на ТЭЦ, конечно, нужно круглые сутки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Поэтому ни в шашки, ни в шахматы здесь, однозначно, не поиграешь.

Сергей Лукашов, начальник смены котлотурбинного цеха минской ТЭЦ-4:

У нас это категорически запрещено. Нельзя отвлекаться.

В любой момент может пройти вызов и надо все бросить.

Правда, однажды один из сотрудников ТЭЦ-4 на вызов коллег вышел только на вторые сутки. Этот корпоративный заезд за грибами здесь будут вспоминать еще очень долго.

Сергей Шемет, старший машинист турбинного отделения Минской ТЭЦ-4:

Поехали в грибы, парень наш говорит: здесь невозможно заблудиться. И пришлось без него уезжать.

За обедом они говорят вовсе не о мегаваттах или гигоккалориях. Кто-то вспоминает коллегиальную рыбалку, кто-то – что жена уже планирует рассаду, а кто-то и достижения.

И, кстати, в области выработки энергии Беларусь относительно скоро тоже сможет выйти на свой, личный рекорд. Пока мы хоть и вырабатываем практически столько, сколько потребляем, но часть тепла и света нашей стране все же приходится покупать за границей.

Владимир Кардуба, ведущий инженер службы РУП «Оперативно-диспетчерское управление» ГПО «Белэнерго»:

Такой энергии в прошлом году мы купили порядка на 2 миллиарда 900 миллионов. В основном это энергия из Украины.

Не то что перестать покупать, но и начать продавать в серьезных масштабах, Беларусь сможет, построив собственную АЭС. И на неделе переговоры об этом глобальном проекте велись на межгосударственном уровне. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко и глава «Росатома» Сергей Кириенко договорились о стоимости и скорости возведения АЭС. Котлован на площадке начнут рыть уже в сентябре.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Эти красочные графики, которые были подготовлены, действительно определяют этапность практической работы по созданнии белорусской АЭС. Из стадии, будем говорить, переговоров переходим в фазу практических действий.

Представители российской стороны отметили, что в так называемом режиме открытой сметы не работали еще ни с одним партнером. Сейчас документы проходят экспертизу и в России, и в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А в течение полугода намечено подписание и кредитного соглашения между финансовыми ведомствами. Что же касается строительно-монтажных работ, их с соблюдением требований качества и безопасности будут вести белорусские специалисты. Что позволит значительно снизить уже общие расходы.

Сергей Кириенко, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

Это масштабнейший заказ – сооружение самой станции оценивается в 6-7 миллиардов долларов, плюс к этому добавляется инфраструктура. По нашим оценкам 30% объемов, как минимум, от этого заказа получат белорусские организации – это многомиллиардный в долларах объем заказа, это дополнительные рабочие места.

Петр Богославчик, декан факультета энергетического строительства Белорусского национального технического университета:

Нам нужны свои кадры. Что же мы будем где-то брать эти кадры за границей?

Для него перспективные работники Островецкой уже построили свою АЭС.

Петр Богославчик, декан факультета энергетического строительства Белорусского национального технического университета:

Это же им интересно, это же их будущее.

Петр Михайлович сетует: не закрыли бы специальность строительства тепловых и атомных станций еще в Советском Союзе, глядишь, и сегодня были бы впереди планеты всей. Зато догоняют мир быстро и с учетом его же, мирового опыта. Будущие специалисты нюансы грядущей стройки изучают вовсе не с пожелтевших страниц.

Петр Богославчик, декан факультета энергетического строительства Белорусского национального технического университета:

Прорабатываем научную литературу. И сами пишем учебники.

Декан рассказывает: как-то само собой получилось, что именно на эту специальность идут и проходят лучшие абитуриенты. Потому и встретиться хоть с кем-то из студентов нам не удалось.

Петр Богославчик, декан факультета энергетического строительства Белорусского национального технического университета:

Три дня назад закончилась сессия. Студенты этих групп сдали очень хорошо, там задолжников – единицы, поэтому мы их тоже не нашли здесь.

И изучают будущее строительство, в том числе, и на действующих примерах. Не так давно ездили на Смоленскую АЭС, сейчас налаживают преподавательские связи с Питером, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Петр Михайлович снова и снова повторяет: мы не имеем права выпустить плохих специалистов.

Петр Богославчик, декан факультета энергетического строительства Белорусского национального технического университета:

Над нами довлеет ответственность. Конечно, мы готовим специалистов конкретно под Островецкую АЭС.

Синее – идет холодная вода, красное – уже пар.

Задача реактора – отобрать тепло, превратить его в другую энергию.

Задача реактора – еще и превратить энергию в живые деньги. Помимо экспорта, благодаря атому Беларусь уже не будет так зависеть от закупок газа. А значит, и от цен и настроений поставщиков углеводородного сырья.

Владимир Кардуба, ведущий инженер службы РУП «Оперативно-диспетчерское управление» ГПО «Белэнерго»:

С одной стороны мы уменьшаем покупку газа, а с другой – вводим диверсификацию топлива. Мы имеем новый видь топлива, который снижает потребности в газе.

Кстати, по выработке электроэнергии среди белорусских областей лидирует Витебская. Там электричества в год выдают практически столько же, сколько во всех остальных регионах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И именно здесь расположена Лукомльская ГРЭС – одно из крупнейших предприятий в стране по выработке энергии.

Мегаватты на станции, действительно, под счет. Во-первых, здесь точно знают, что выработанной на ГРЭС энергией можно подпитать примерно 500 Новолукомлей. Во-вторых, уже проверили: после модернизации станция еще и неплохо экономит.

Владимир Боровик, заместитель главного инженера по эксплуатации Лукомльской ГРЭС:

Модернизация дает то, что у нас на блоках увеличивается мощность при одном и том же количестве топлива. Это очень выгодно.

Для выработки электроэнергии на предприятие сначала поступает вода из местного озера, после химочистки она попадает уже в эти котлы, и уже потом в виде пара уходит в турбины. Вот они, с цифрами.

Владимир Боровик, заместитель главного инженера по эксплуатации Лукомльской ГРЭС:

Турбина сама вращает генератор, и из генератора вырабатывается энергия.

Энергия, выработанная в небольшом городке Витебской области, уходит и в Минск, и в Оршу, и в Могилев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Владимир Владимирович рассказывает: это сейчас районная ГРЭС ассоциируется с предприятием локального назначения.

Владимир Боровик, заместитель главного инженера по эксплуатации Лукомльской ГРЭС:

Не то что Чашницкий район, а раньше это был район СССР.

У нас и сейчас работают не только белорусы, но и армяне, и азербайджанцы, и русские, и украинцы.

А вот старший машинист Александр Крачковский на месте как раз и не сидит. Следить за оборудованием нужно каждую секунду и круглые сутки. Молодой человек признается: иногда и друзья воспринимают его как живую Мини-ТЭЦ.

Александр Крачковский, старший машинист энергоблоков Лукомльской ГРЭС:

Лампочки, розетки, конечно, дома я им не выработаю энергию.

Уже под вечер здесь лишь заступают на очередную смену, и в течение всей ночи будут контролировать, чтобы у каждого белоруса был свой, такой нужный, свет в окошке. Ведь и в Минске, и недалеко от Витебска, да и во всей стране знают, как важно и необходимо дарить людям по-настоящему положительную энергию.