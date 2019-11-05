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С повышенным комфортом в столичном метро: как выглядит новый электропоезд «Штадлер Минск»

05 ноября 2019 06:32
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Новости Беларуси. Городская подземка с повышенной комфортностью. Новую модель электропоезда для минского метрополитена в действии 5 ноября покажут журналистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С повышенным комфортом в столичном метро: как выглядит новый электропоезд «Штадлер Минск» -1

Тестовые испытания продукция предприятия «Штадлер Минск» уже прошла. Сейчас специалисты дорабатывают технические моменты составов. В новой модели электропоезда все продумано до мелочей: сквозной проход между салонами, розетки для подзарядки электронных гаджетов, дополнительные откидные сиденья, вентиляция и кондиционирование. А специальная конструкция кузова вагона с звукопоглощающими материалами обеспечивает низкий уровень шума даже на скорости около 80 км/час.

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С повышенным комфортом в столичном метро: как выглядит новый электропоезд «Штадлер Минск» -4

С повышенным комфортом в столичном метро: как выглядит новый электропоезд «Штадлер Минск» -6

Добавим, что производство новейшего железнодорожного электротранспорта совместно со швейцарским концерном в Фаниполе стартовало в 2014 году. На площадке выпускают продукцию как для мирового рынка, так и для белорусского. Таким образом, реализация совместных проектов с такой известной компанией, как «Штадлер», серьезно поднимает имидж Беларуси. Этот момент отмечал и глава государства.

С повышенным комфортом в столичном метро: как выглядит новый электропоезд «Штадлер Минск» -9

С повышенным комфортом в столичном метро: как выглядит новый электропоезд «Штадлер Минск» -11

# Минское метро # Экономика # Фотофакт

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