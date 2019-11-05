С повышенным комфортом в столичном метро: как выглядит новый электропоезд «Штадлер Минск»

Новости Беларуси. Городская подземка с повышенной комфортностью. Новую модель электропоезда для минского метрополитена в действии 5 ноября покажут журналистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тестовые испытания продукция предприятия «Штадлер Минск» уже прошла. Сейчас специалисты дорабатывают технические моменты составов. В новой модели электропоезда все продумано до мелочей: сквозной проход между салонами, розетки для подзарядки электронных гаджетов, дополнительные откидные сиденья, вентиляция и кондиционирование. А специальная конструкция кузова вагона с звукопоглощающими материалами обеспечивает низкий уровень шума даже на скорости около 80 км/час. «Мы готовы отсюда поставить в любую страну»: рассказываем о настоящем и будущем компании «Штадлер Минск»