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С песнями, танцами и наградами: в Несвижском районе отметили Дожинки

11 сентября 2017 14:04
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Новости Беларуси. Тем временем, в Несвижском районе отметили Дожинки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С песнями, танцами и наградами: в Несвижском районе отметили Дожинки-1

Район, к слову, первый в области пришел к уборочному финишу и дал стране почти 150 тысяч тонн зерна. Кроме того, здесь и самая высокая урожайность по Минской области – более 65 центнеров с гектара. А в «Снове» – одном из ведущих сельхозпредприятий Беларуси – собрали почти 100 центнеров на круг.

С песнями, танцами и наградами: в Несвижском районе отметили Дожинки-3

Поводов для гордости более чем достаточно. Финал жатвы-2017 отпраздновали с песнями, танцами и награждением лучших хлеборобов.

С песнями, танцами и наградами: в Несвижском районе отметили Дожинки-5

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания

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