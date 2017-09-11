С песнями, танцами и наградами: в Несвижском районе отметили Дожинки

Район, к слову, первый в области пришел к уборочному финишу и дал стране почти 150 тысяч тонн зерна. Кроме того, здесь и самая высокая урожайность по Минской области – более 65 центнеров с гектара. А в «Снове» – одном из ведущих сельхозпредприятий Беларуси – собрали почти 100 центнеров на круг.