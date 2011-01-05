С марта 2011 года собственный бизнес можно будет зарегистрировать через интернет

Директива №4 предусматривает создание веб-портала, на котором каждый сможет подать заявление на регистрацию собственного дела. Очереди и долгое ожидание уходят в прошлое. В настоящий момент система проходит тестирование и сможет заработать в ближайшие три месяца.

Знакомый проход по знакомому коридору. Вадим Жук занимается торговлей уже более 12 лет, а потому в управлении госрегистра бывал десятки раз. Сегодня он с содроганием вспоминает процедуру регистрации предприятий 10-летней давности.

Вадим Жук, директор торговой компании:

Это был трудоемкий процесс. Все создавали видимость работы, у всех были знакомые в министерствах, горисполкомах и регистрирующих органах. Они бегали. Это отнимало массу времени.

Сегодня подобных проблем уже нет. Однако Вадим, вплотную работающий с глобальной паутиной, уверен: в электронное пространство стоило бы перевести весь документооборот.

Конечно, зимние морозы не могут стать препятствием для открытия собственного дела. Однако возможность их избежать – это тоже приятное дополнение. Уже в этом году зарегистрировать собственный бизнес можно будет не выходя из дому. С помощью сети Интернет. После заполнения заявления он-лайн пройдет не более пяти дней, а ведь когда-то требовалось не менее двух месяцев.

Создание веб-портала единого госрегистра – это совместная работа Минюста и Минсвязи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сегодня программа пока работает в тестовом режиме. Но алгоритм подачи заявления уже готов.

Галина Подрезенок, начальник управления единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции Республики Беларусь:

Вводите данные, местонахождение, чем будете заниматься, фотографию, как того требует первый декрет, – и ваше заявление ушло в соответствующий регистрирующий орган.

Виртуальное воплощение системы одного окна – окна на экране вашего компьютера. В течение пяти дней вас зарегистрируют и в налоговых, и статистических органах, и в органах соцзащиты. От вас потребуется электронная подпись, пара кликов мышкой и оплата госпошлины. Которую, кстати, также можно будет совершить виртуально.

Галина Подрезенок, начальник управления единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции Республики Беларусь:

В заявлении автоматически будут отображены реквизиты платежного документа, и с помощью данной системы можно оплатить госпошлину.

Техническая сторона вопроса уже проработана. Осталось уладить нормативные моменты – и уже к марту зарегистрировать свой бизнес можно будет, не отрываясь от домашнего уюта.