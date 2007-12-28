С конвейера сошел 60-тысячный трактор "Беларус"

С новой трудовой победой коллектив Минского тракторного завода поздравил Президент. Александр Лукашенко поблагодарил белорусских тракторостроителей за самоотверженный труд и пожелал им новых успехов в наступающем году.

Юбилейный трактор мощностью в 130 лошадиных сил будет экспортирован в Германию. Сегодня МТЗ производит 30 моделей тракторов, а также мотоблоки и минитракторы и 1,5 десятка моделей спецмашин промышленного назначения.

Предприятие входит в восьмерку крупнейших мировых производителей тракторов, которые обеспечивают 96% общего объема мирового рынка сбыта этой техники. МТЗ экспортирует свою продукцию более чем в 60 стран мира. Производство ежегодно наращивается. И к 2010-му на МТЗ планируют выпустить 75 тысяч тракторов.

